Üye Girişi
Haberler

Biga'da Yağmur Sonrası Gökkuşağı Şöleni

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı, renkli bir görüntü oluşturdu. Vatandaşlar, bu eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yağmurun ardından ortaya gökkuşağı çıktı.

Biga'da yağmur sonrası güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte gökyüzünde renk cümbüşü yaşandı. Çok net görülen gökkuşağı vatandaşların ilgisini çekti. Rengarenk gökkuşağı eşsiz bir görüntü ortaya çıkardı. Vatandaşlar ise yağmur sonrası çıkan gökkuşağını cep telefonu kameraları ile kaydetti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Biga Hava Durumu Doğa Yerel Yaşam Güncel Haberler

100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var

100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var

 Bakan Işıkhan duyurdu: Tüm sendikalı memurlar 641 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak

Bakan Işıkhan duyurdu: Tüm sendikalı memurlar 641 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak

 Mali'de isyancılar, Rus Wagner birliğini pusuya düşürdü! 53 asker feci şekilde can verdi

Mali'de isyancılar, Rus Wagner birliğini pusuya düşürdü! 53 asker feci şekilde can verdi

Bakmadan Geçme

BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN KARELER Kuaför ve berber pazar günü kapalı mı? 28 Temmuz kuaförler kapalı mı? 28 TEMMUZ PAZAR HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 27 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D-Smart GO izle! D-Smart GO HD kesintisiz izleme linki! D-Smart GO canlı maç izle! (GALATASARAY- PARMA) #9917 27 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU || Sayısal Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ) EXXEN spor canlı izle! 27 Temmuz EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Temu nedir? Temu Türkiye'de kullanılıyor mu? Temu güvenli mi? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı hangi kanalda? BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HD İZLE (BJK maçı şifresiz kanalda mı?) Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY- PARMA) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 27 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! Galatasaray - Parma hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? CANLI (HD) İZLE (Galatasaray hazırlık maçı) Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Açılış Töreninden kareler Metin Feyzioğlu kimdir? Prag Büyükelçisi kim oldu? 27 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI || Paris Olimpiyatları'nda bugün kimler yarışacak? Safiye Soyman'ın oğlu öldü mü? Safiye Soyman'ın oğlu (Harun) kaç yaşında, neden öldü?
Erdoğan talimat vermişti! Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda

Erdoğan talimat vermişti! Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title