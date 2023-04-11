Biga'da Polis Haftası törenle kutlandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıldönümü, törenle kutlandı.

Biga'da Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci yıldönümü nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende, İlçe Emniyet Amiri Bektaş Akın tarafından Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra İlçe Emniyet Amiri Bektaş Akın yaptığı açıklamada, "178 yıllık gururla görevine devam eden Polis teşkilatının bayramı kutlu olsun. Akşam ezanından sonra şehit polisler için Dr. Tevfik Başarı camiinde mevlit okutulacaktır" dedi. Törenin ardından Amir Akın ve polisler toplu fotoğraf çektirdi. - ÇANAKKALE