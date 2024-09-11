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Biga'da Okul Kantinleri ve Yemekhaneler Denetim Altında

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte okulların kantin ve yemekhanelerinde denetimler başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ve Kontrol Birimi personelleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde güvenilir gıda ve barkod uygulaması hakkında bilgi verildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte okulların kantin ve yemekhanelerinde denetimler başladı.

Biga'da 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başlaması ile birlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ve Kontrol Birimi personelleri tarafından okulların kantin ve yemekhanelerinde denetimler başladı. Ayrıca denetimlerde güvenilir gıda ve barkod uygulaması hakkında bilgi verilerek, pano ve duvarlara örnek yapıştırmalar gerçekleştirildi.

Denetimlere ilişkin Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başlaması üzerine Müdürlüğümüz Gıda Denetim ve Kontrol Birimi personelimizce; okul kantin ve yemekhaneleri denetimine başlanmıştır. Bakanlığımızın uygulamaya geçirmiş olduğu güvenilir gıda ve barkod uygulaması hakkında bilgi verilerek, pano ve duvarlara örnek yapıştırmalar gerçekleştirilmiştir. İlçemizde bulunan AVM'deki gıda işletmelerine denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim ve kontrol işlemlerimiz aralıksız devam etmektedir" denildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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