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Biga'da ev yangını

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Biga'da ev yangını Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Biga'da ev yangını

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Biga ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'ndeki tek katlı evde çıktı. Nedeni henüz belli olmayan bir şekilde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ PELTEK - Yerel
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