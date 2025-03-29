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Biga'da Ev Yangını

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde ev sahiplerinin evde bulunmadığı sırada çıkan yangın, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının sebebi ise henüz bilinmiyor.

Biga'da ev yangını

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir evde yangın çıktı. Ev sahiplerinin evde bulunmadığı sırada çıkan yangında vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Yangın, Çanakkale'nin Biga Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan bir evde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ev sahiplerinin evde bulunmadığı sırada çıkan yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ PELTEK - Yerel
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