Üye Girişi
Haberler

BİDOS Üyeleri Elmabahçe'de Doğa Yürüyüşü Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Doğa Sporları (BİDOS) üyeleri, bu hafta Elmabahçe-Şekersu rotasında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Etkinlik, doğa sporlarının önemine dikkat çekmek ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlendi.

Doğa Sporcuları, Bilecik Doğa Sporları (BİDOS) üyelerin bu haftaki rotası Elmabahçe oldu.

Bilecik'in doğal güzelliklerle dolu rotalarında her hafta bir yere giden BİDOS üyelerinin bu haftaki rotası Elmabahçe- Şekersu olu. 10 kilometrelik doğa yürüyüşüne katılanlar arasında gençlerden yaşlılara kadar her yaş grubundan insan yer aldı. Etkinliğe katılanlar, doğanın kucağında milli bayramı coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşadılar. Aynı zamanda doğa sporlarının önemine dikkat çekmek ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlik, katılımcılar arasında büyük ilgi gördü.

Doğa yürüyüşü sırasında BİDOS üyeleri temiz hava almanın yanı sıra doğanın sunduğu huzur ve sakinliğin tadını çıkardılar. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Doğa Etkinlik Yerel Spor Güncel Haberler

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi

Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi

 Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı

Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi? Mehmet Şimşek canlı yayında yanıtladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title