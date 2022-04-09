'Bıçaklı kavga var' diye çağrılan polislere pasta sürprizi

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da bir kafe işletmecisi sahte kavga ihbarında bulunarak Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü dolayısıyla polis ekiplerine pasta sürprizi yaptı.

Erzincan merkez Nermi Tombul Caddesi üzerinde bulunan bir kafenin işletmecisi Ayhan Kurt, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kalabalık bir grubun bıçaklarla kavga ettiğini ihbar etti. İhbar üzerine kavgaya müdahale etmek için yönlendirilen polis ekipleri, kısa sürede olay yerine intikal etti. Ekiplerin gelmesiyle birlikte kafe çalışanları ve vatandaşlar alkışlarla pastayı yakarak polislerin haftasını kutladı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde Ekipler Grup Amiri Komiser Cem Dölek, "Yapılan bu nazik sürprizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu arada da çalışmaya devam ediyoruz. Aslında hiç gerek yoktu bunlara. Sadece günümüzü de kutlasanız yeterdi bizlere. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Arkadaşlarımızla birlikte insanların rahatlığı, sağlığı, huzuru için her zaman özverili çalışmaya devam edeceğiz. Erzincan'da bu tür olaylar pek fazla olmuyor. Olduğu zaman da ehemmiyetle olaylara intikal ediyoruz. Zaten 2-3 ekibimiz ile birlikte intikal ettik. Bıçaklı kavga diye ihbar geldi. Merdivenleri de çok hızlı çıktık. Yani bir anda sürprizi de karşımız da görünce hem nefes nefese kaldık, hem de çok şaşırdım. Tabii bir yandan da biz talimat alıyoruz, üstlerimize bilgi veriyoruz. Telsiz anonslarına bile bakamadım heyecandan. Tekrardan teşekkür ediyorum" dedi.

İşletme sahibi Ayhan Kurt ise, "Polis Haftası olduğundan dolayı böyle bir etkinlik yapalım dedik. Tabii bu arada polis arkadaşları biraz üzdük. Haklarını helal etsinler. Onlar bizim başımızın tacı. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kafede oturan gençlere de teşekkür eden polisler, gençlerin güzel yetişmesi için canla başla çalıştıklarını ifade etti.

Vatandaşlar ise polislerin kendilerinin gururu olduğunu belirterek haftalarını kutladı. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel