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Bıçakçıların kurban mesaisi başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bıçakçıların kurban mesaisi başladı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Kurban bayramı öncesinde hem satış, hem de bileme siparişleri artan bıçakçılar yoğun mesai harcıyor.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Kurban bayramı öncesinde hem satış, hem de bileme siparişleri artan bıçakçılar yoğun mesai harcıyor.

Kurban bayramı öncesinde yoğunluk yaşadıklarını ifade eden bıçak ustası Ergülü Ulutaş, "Kurban keseceklerin bıçağın keskin olması ve kurbanlığa eziyet vermemesi lazım. Bayramın gelmesiyle her türlü bıçağın bilemesinde yoğunluğumuz başladı. Sadece kurban bıçakları değil, terzi makasını, kasap et kıyma bıçağını, berberler makaslarını bilememiz için bize getiriyor. Bileme alanımız geniş olduğu için her türlü bileme var. Bütün esnaf burada. Vatandaşlar da kurban kestiği için burada. Bu bayram daha yoğun geçer" ifadesini kullandı.

Bayram öncesinde vatandaşlara ve esnafa tavsiyelerde bulunan Ulutaş, "Esnaf ve vatandaşlar son güne kalmasınlar. Son günlerde çok daha fazla yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar erken gelsin, hem biz onlara karşı mahcup olmayalım, hem de onlar mağdur olmasın" şeklinde konuştu. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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