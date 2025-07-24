BGC Başarı Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak organize edilen BGC Başarı Ödülleri Yarışmasında dereceye giren basın mensuplarının ödülleri, BGC Nilüfer Sahnesinde düzenlenen törenle verildi.

Geniş bir katılımla gerçekleşen ödül töreninde 16 başarı, 13 mansiyon ödülü verdi. İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü ekibi de 5 ödüle layık görüldü. Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, yarışma jürisinin titiz bir çalışma göstererek aday olan 114 eseri tek tek incelediğini ve titiz bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü'nde çalışan Abdullah Bozkurt televizyon spor kategorisinde başarı, genel haber kategorisinde mansiyon, Mehmet Buldu genel haber kategorisinde başarı, Polat Taha Öztürk fotoğraf kategorisinde mansiyon, Ahmet Burak Öztürk televizyon haber kategorisinde başarı ödülüne layık görüldü.

Ödül törenindeki konuşmasında basının sorunlarına ve çözüm önerilerine yer veren BGC Başkanı Nuri Kolaylı, "Arka arkaya çok üzücü haberler aldık. Bir yandan birçok ilimizde ormanlarımız yanarken diğer yandan orman yangını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 10 kişi hayatını kaybetti. Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Demokrasi kültürümüzün gelişmesi ve genç meslektaşlarımızın desteklenmesi hedefiyle düzenlediğimiz yarışmamıza bu yıl 71 meslektaşımız 114 eserle başvurdu. 2024 yılında yayınlanan eserlerin değerlendirildiği yarışmamızda jürimiz titiz bir çalışma yaptı ve başarı ile mansiyon ödüllerini belirledi. Yarışmamıza katılan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyor, başarılı arkadaşlarımı kutluyorum. Demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olan medyanın sorunlarının çözülmesi, insanımıza ve ülkemize yapacağımız en önemli katkıdır. Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım, bugün 24 Temmuz ödül töreninizi bu yıl özellikle bu tarihinde yapmayı kararlaştırdık. Çünkü 24 Temmuz gazetecilerin, 24 Temmuz 1908 tarihinde gerçekleştirdiği onurlu direniş sonucu kalktığı ancak geçen yıllar içinde yapılan çeşitli yasal düzenleme ve baskılarla yeri geldiği çok önemli bir tarihtir. Bugün yaşadığımız çeşitli uygulamalara bakıldığında, sansürün kalkmadığını, aksine etkisini arttırarak devam ettiğini, üzülerek görmekteyiz" dedi.

2024 yılının başarılı gazetecilerine plaket ve ödüllerin sunulmasının ardından BGC Nilüfer Sahnesi fuaye alanında organize edilen kokteylde Bursa protokolü ve medya mensupları bir araya geldi.

Ödül töreninde duygu dolu anlar da yaşandı. Bursa'da 7 Temmuz tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 72 yaşındaki Bursa Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi Engin Aksöz'ün ödülü yakınlarına verilirken, salondakiler de uzun süre alkışladı.

BGC Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması sonuçları şöyle:

"Genel Haber Başarı Ödülü: Mehmet Buldu, İhlas Haber Ajansı, Baca deliğinden horon dinleten ev sahibine hapis cezası

Mansiyon: Abdullah Bozkurt, İhlas Haber Ajansı, Dondurucu soğukta saatlerce bekledi

Ekonomi Haber Başarı Ödülü: Esra Türker - Mehmet İnan, Demirören Haber Ajansı, Uludağ'daki çorba kasesi 1.000 Liradan servis edilecek

Mansiyon: Aydın Dağtekin - Göksel Başaran, EkoHaber Gazetesi, Otomotivde yıkıcı inovasyon tehlikesi

Spor Haber Başarı Ödülü: Mehmet Ali Ekmekçi, A Gazete, Geleceğe çöküş

Fotoğraf Başarı Ödülü: Semih Şahin, Anadolu Ajansı, Jandarma'nın arama köpekleri - ROBOKÖP

Mansiyon: Polat Taha Öztürk, İhlas Haber Ajansı, Bursa'da taşan dere araçları önüne kattı

Spor Fotoğrafı Başarı Ödülü: Barış Yılmaz, Demirören Haber Ajansı, Engellerini kulaçlarla aşıyor

Mansiyon: Emre Kurtbay, Olay Gazetesi, Timsah'ın gözü Kartal'da

Köşe Yazısı Başarı Ödülü: Cihat Özkan, Bursa Haber Gazetesi, Bu çekici zulmü ne zaman bitecek?

Mansiyon: Lale Akasoy, nobetcigazete.com, Ambulanslarımız yoğun bakımda, hastalarımız yatak sırasında

Spor Köşe Yazısı Başarı Ödülü: Engin Aksöz, bursadabugün.com, Bursaspor'um küme düştü

Mansiyon: Semih Ökten, Yeni Dönem Gazetesi, Gereksizlerin en gereklisi Bursaspor

Röportaj - Araştırma İnceleme Başarı Ödülü: Melisa Öztürer Özkan, Olay Gazetesi, Bursa'ya Avrupa Modeli Geliyor: Hisar'da Old City

Mansiyon: Sevinç Çelebi, Bursa Haber Gazetesi, Bir günün iki dünyası

Gazete Genel Mizanpaj Başarı: Uğur Dinar, Bursa Hakimiyet, Kalbimize gömdük

Mansiyon: Yasemin Özkerem, Kent Gazetesi, Deprem

Gazete Spor Mizanpaj Başarı Ödülü: Onur Genç, Bursa Hakimiyet Gazetesi, Zafer gecemiz olsun

Televizyon Haber Başarı Ödülü: Yavuz Yılmaz, Demirören Haber Ajansı, Oğlunun ölüm haberini alan anne erken doğum yaptı; bebeğe kaybettiği yavrusunun adını verdi

Başarı Ödülü: Burak Öztürk, İhlas Haber Ajansı, Diş tedavisi için gittiği implant tedavisinde, vida beynine saplandı

Mansiyon: Semih Şahin, Anadolu Ajansı, Kaynağında içilebilir temizlikteki Nilüfer Çayı'nı ovada siyah akıtan kirlilik

Televizyon Spor Haberi Başarı Ödülü: Abdullah Bozkurt, İhlas Haber Ajansı, Bisikletiyle 225 basamaktan böyle indi

Televizyon Görüntü Başarı Ödülü: Semih Kır, Anadolu Ajansı, 20 günlük kuzu sahibinin peşinden ayrılmıyor

Mansiyon: Denizhan Tecik, Demirören Haber Ajansı, Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı

Televizyon Program Başarı Ödülü: Melisa Öztürer Özkan, Olay Medya, Bursa'nın geleceği

Mansiyon: Mehmet Ali Ekmekçi, BBB TV, Spor Kafe

Televizyon Aktüel Haber Başarı Ödülü: Dilek İlhan, Line TV, Manevi evlatlar

Mansiyon: Esra Türker, Demirören Haber Ajansı, Devlet korumasındaki böcek." - BURSA