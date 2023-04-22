Beytüşşebap'ta Mehmetçiğin bayramı kutlandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bayram sevinci devam ediyor. İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü, askeri üs bölgelerinde vatan görevi yapan Mehmetçikle bir araya gelip bayramını kutladı.

Beytüşşebap Kaymakamı Kemal Ülkü, beraberindekilerle askeri üs bölgelerini ziyaret edip bayramlarını kutladı. Mehmetçikle beraber olan Ülkü, huzur ve güveni tesis eden güvenlik güçlerine teşekkür etti. Kato, Kerkür ve Altun üs bölgelerindeki Mehmetçikle beraber olan olan Ülkü, gün boyu vatan nöbeti tutan askerle vakit geçirdi. - ŞIRNAK