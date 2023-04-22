- Beytüşşebap'ta kadınların mezarlık geleneği devam ediyor Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kadınların mezarlık geleneği devam ediyor.

- Beytüşşebap'ta kadınların mezarlık geleneği devam ediyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kadınların mezarlık geleneği devam ediyor. Sıra halinde gelen herkese şeker ikram ediliyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Ali Çavuş Mahallesi'nde yüz yıllık mezarlık geleneği yaşatılıyor. Her bayram mezarlıklara gelen kadınlar, dua ettikten sonra sıra halinde gelen misafirlere şeker ve tatlı dağıtıyor.

Vatandaşlardan Cabbar Kılıç, ilçede bütün köyler dahil olmak üzere her bayramda iki gün boyunca kadınların mezarlıklara gittiğini belirterek, "Kadınlar, dua ettikten sonra gelen vatandaşlara tatlı ve şeker ısmarlıyor. Çok güzel bir gelenek. Aynı zamanda mezarlıkların bulunduğu mahallelerde yemekler hazırlanıyor" dedi.