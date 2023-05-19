Beytüşşebap'ta 19 Mayıs gençlerin yürüyüşü ile kutlandı Şırnak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yüzlerce öğrencinin bayrak ve flamalarla yaptığı gençlik yürüyüşü ile kutlandı.

Beytüşşebap'ta 19 Mayıs gençlerin yürüyüşü ile kutlandı

ŞIRNAK - Şırnak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yüzlerce öğrencinin bayrak ve flamalarla yaptığı gençlik yürüyüşü ile kutlandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 19 Mayıs etkinlikleri öğrencilerin ellerinde bayrak ve flamalarla yaptığı yürüyüşle kutlandı. İlçe merkezinde gençlik yürüyüşüne Kaymakam Kemal Ülkü, Belediye Başkanı Habip Aşan, Alay Komutanı Albay Ercan Yavuz, İlçe jandarma komutanı Gökhan Kurgan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tekin Yıldırım, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Barış Gökçe, çok sayıda öğretmen, öğrenci ve sporcu katıldı.

Hükümet konağından başlayan yürüyüş ilçe çıkışına kadar sürdü. Sporcu Volkan Gökçe, ilçede güzel bir etkinlik düzenlediklerini, sporcu olarak katıldıklarını söyledi.