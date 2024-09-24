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Beyşehir'de 'Vatan ve Kahramanlar' Buluşması Düzenlendi

Beyşehir'de 'Vatan ve Kahramanlar' Buluşması Düzenlendi
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde Beyşehir Sosyal Hizmet Merkezi tarafından düzenlenen 'Vatan ve Kahramanlar' etkinliğinde muharip gaziler, lise öğrencileriyle bir araya gelerek kahramanlık hikayelerini paylaştı. Etkinlikte gaziler, vatan sevgisi ve kutsal değerler hakkında söyleşiler gerçekleştirdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde "Vatan ve Kahramanlar" buluşması gerçekleştirildi.

Beyşehir Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Ali Akkanat Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte Beyşehirli muharip ve malul gaziler lise öğrencileriyle bir araya geldi, kahramanlık hikayelerini anlattı.

Etkinlikte, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi gazi Ahmet Taşkın ile Beyşehir Kıbrıs'ta Savaşanlar Derneği Başkanı Gazi Mehmet Gümüşkan şehitlik ve gazilik payeleri, vatan millet sevgisi, kutsal değerler hakkında öğrencilerle söyleşi gerçekleştirirken yaşadıkları tecrübe ve hatıraları aktardı. Gaziler, ardından öğrenciler tarafından yöneltilen soruları da cevaplandırdı. Etkinliğe gaziler Mehmet Yıldırır, Gazi Cezmi Baydur da katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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