Beyşehir'de Türk Polis Teşkilatının 177'inci yıldönümü kutlandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 177'inci kuruluş yıldönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

10 Nisan Polis Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Türken'in İlçe Emniyet Müdürlüğü çelengini Atatürk Anıtı'na bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Anıt alanındaki törenin sona ermesinin ardından emniyet teşkilatı mensupları ve ilçe protokolü Beyşehir Şehitliğini ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua okundu.

Programlara, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Türken, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhsin Başkaya, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, gaziler, polis teşkilatı mensupları katıldı. Polis haftası kutlamaları çerçevesinde bugün teravih namazı öncesinde Eşrefoğlu Camisi'nde de şehitler için mevlid-i şerif okutulacak. - KONYA