Beyşehir'de Tarımda Modernizasyon İçin Hibe Destekleri Verildi

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında desteklenen üreticilere yüzde 50 hibe ile makine ve ekipman sağladı. Kontrollerle üreticilerin bu ekipmanları etkin kullandığı doğrulandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında desteklemeye hak kazanan üreticiler yüzde 50 hibe destekli makine ve ekipmanlarına kavuştu.

Ekipman desteği sağlanan üreticilerin makine ve ekipmanları Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı teknik personeller tarafından sahada yürütülen çalışmalarla kontrol edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde destek programı kapsamında üreticilere verilen makine ve ekipmanların çiftçilerin kullanımında olup olmadığının kontrol edildiği, teknik özelliklerinin destekleme şartlarına uygunluğunun da incelendiği belirtildi.

Çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, KKYDP destekleri ile Beyşehir'deki tarım sektörünün modernizasyonunun sağlandığına, bu sayede üretimde verimliliğin arttığına dikkat çekildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
