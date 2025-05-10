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Beyşehir'de şehit annelerine 'Anneler günü' ziyareti

Beyşehir'de şehit annelerine 'Anneler günü' ziyareti
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri evlerinde ziyaret edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri evlerinde ziyaret edildi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, İlçe Müftülüğü ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilciliği Anneler Günü dolayısıyla özel gün öncesinde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Etkinlik, Beyşehir Şehitliğine yapılan ziyaretle başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. Ardından Beyşehir ilçesinde yaşayan şehit anneleri evlerinde ziyaret edilerek çiçek verildi, sohbet edilerek hayır duaları alındı. Duygusal anların yaşandığı buluşmalarda şehit anneleri unutulmadıkları için ziyaretçilere teşekkür etti.

Fakülte Dekanı Prof.Dr. İsmail Akbal, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret ederek onlara minnet ve vefa duygularını ifade etmek istediklerini söyledi. Programa, Dekan Prof. Dr. İsmail Akbal, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erhan Kılınç, fakülte çalışanları, İlçe Müftüsü Enes Aktaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Gazi Ahmet Taşkın ve öğrenciler katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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