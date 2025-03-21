Beyşehir'de Ramazan Bayramı Öncesi Gıda Denetimleri Artırıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimler artırıldı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, ilçede faaliyet gösteren fırın, pastane ve unlu mamül üretimi ve satışı yapan işletmelerin denetime tabi tutulduğu belirtildi. Denetimlerde iş yerlerinin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunluklarının kontrollerinin yapıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca işletme sahipleri ve çalışanları gıda güvenliği ve personel hijyeni konularında bilgilendirilmiştir. Tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten, satan iş yerleri ile toplu tüketim yerlerinin resmi kontrol ve denetimleri aralıksız olarak yapılmaktadır. Ramazan ayında tüketimi artan ürünlere istinaden özellikle fırın, pastane ve unlu mamuller üretimi yapan iş yerlerinin denetimlerine öncelik verilerek tüm gıda işletmelerinde denetimler artırılmaktadır. Gıda hareketliliğinin arttığı Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız gerek toplu tüketim yerlerinde, gerek alışveriş yaptığı noktalarda karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait 174 ALO GIDA hattını arayabilirler." - KONYA