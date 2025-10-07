Beyşehir'de öğrenciler "Soykırıma dur" dedi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen yürüyüşte ortaokul ve lise öğrencileri İsrail'in Gazze'de yürüttüğü katliam ve soykırıma tepki gösterdi.

Beyşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Türkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile İmam Hatip ortaokulların öncülüğünde "Soykırıma dur de" temalı yürüyüş gerçekleştirildi. Beyşehir'de bulunan diğer okulların da katılımıyla düzenlenen program, Anıt Alanında başladı. Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında hazırlanan basın açıklaması metni okundu. Beyşehir İlçe Müftüsü Enes Aktaş'ın yaptığı konuşma sonrasında hep birlikte eller semaya açılarak Filistin ve Gazze halkı için dua edildi. Ardından ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile taşıdıkları döviz ve pankartlarla alandan yürüyüşe başlayan öğrenciler, öğretmenleri nezaretinde Antalya Caddesi üzerinde sloganlar atarak Orman Kavşağına kadar yürüdü. Yürüyüş, buradan dönülerek Anıt Meydanında tamamlandı. Yürüyüşe vatandaşlar da katılarak destek verdi. - KONYA