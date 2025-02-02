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Beyşehir'de Kuraklık İçin Yağmur Duası Yapıldı

Beyşehir'de Kuraklık İçin Yağmur Duası Yapıldı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kurak geçen kış dönemi nedeniyle mahalle sakinleri yağmur duası için bir araya geldi. Doğanbey Mahallesi'nde düzenlenen programda, namaz sonrası yapılan dua ile yağış beklentisi dile getirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kurak geçen kış dönemi dolaysıyla yağmur duası yapıldı.

Beyşehir'de kurak geçen kış dönemi dolayısıyla yağış beklentisi içerisinde olan vatandaşlar Doğanbey Mahallesi Muhtarlığının öncülüğünde düzenlenen yağmur duası programında buluştu. Doğanbey Mahallesi'nde kılınan namazın ardından futbol sahasında bir araya gelen mahalle sakinleri ellerini yağmur için semaya kaldırdı, hep birlikte dua etti. Yağmur duası programı Beyşehir İlçe Müftüsü Enes Aktaş, Mahalle Muhtarı Ahmet Akalın ve mahalle sakini vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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