Beyşehir'de kafeterya, büfe, yemekhaneler denetlendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı ve yemekhaneler denetlendi.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, kurumda görev yapan gıda kontrol görevlileri tarafından söz konusu gıda işletmelerine yönelik yapılan denetimlerde gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla kontroller gerçekleştirildiği belirtilerek, "Özellikle geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz için, muhtemel gıda hastalıklarının önlenmesi amacıyla her eğitim öğretim döneminde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlardaki işletmeler resmi kontrole tabi tutulmaktadır" denildi. - KONYA