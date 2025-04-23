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Beyşehir'de hacı adaylarına eğitim semineri

Beyşehir'de hacı adaylarına eğitim semineri
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2025 yılında hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına yönelik hac eğitim semineri düzenlendi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2025 yılında hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına yönelik hac eğitim semineri düzenlendi.

Beyşehir İlçe Müftülüğünde gerçekleştirilen ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan seminerde konuşan İlçe Müftüsü Enes Aktaş, hac ibadetini gerçekleştirecek olan vatandaşlara Alem-i İslam için dua edilmesi gerektiğini hatırlatarak, hacı adaylarına kolaylıklar diledi. Kafile Başkanı Meram Müftüsü Zekeriya Koçak, Şube Müdürü Ali Eryılmaz, din görevlileri Cafer Ayçiçek ve İsmail Bekdemir ile manevi danışman Filiz Aydın ve Uzman Dr. Ali Kılınç tarafından hacı adaylarına programda çeşitli konularda bilgiler verildi. Eğitim seminerinde hac ibadeti hazırlık aşamaları, seyahat süreci ve hac ibadetinin içeriği hakkında anlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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