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Beyşehir'de Gıda Denetimleri Devam Ediyor

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde gıda denetimleri hız kesmeden sürüyor. Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin saklama şartları ve satışa sunum aşamaları inceleniyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yürütülen gıdaya yönelik denetimler devam ediyor.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü Beyşehir ilçe genelinde faaliyet gösteren gıda işletmelerini sıkı takibe aldı. Gıda kontrol görevlileri tarafından yürütülen denetimler hız kesmeden sürüyor. 5996 sayılı kanun kapsamında yapılan denetimlerde işletmeler hijyen yönünden de kontrol edildi. Denetimlerde ürün ve malzemeleri saklama şartları, satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu incelendi. İşletme sahipleri ve sorumluları denetimler esnasında çeşitli konularda da bilgilendirildi.

Denetimlere ilişkin olarak yapılan açıklamada, tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten, satan iş yerleri ile toplu tüketim yerlerinin resmi kontrol ve denetimlerinin aralıksız olarak yapıldığı belirtilerek, "Vatandaşlarımızın açıkta satılan, menşei belli olmayan bozuk ve sağlıksız ürünler satın almamaları, gıda ürünleri alırken özellikle etiket bilgileri ile muhafaza şartlarının uygun olup olmadığına dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz" denildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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