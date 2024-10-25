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Beyşehir'de Gıda Denetimleri Başladı

Beyşehir'de Gıda Denetimleri Başladı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde okul kantinleri ve gıda satış noktaları denetime tabi tutuldu. Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda güvenliği için muhtelif ürünlerden numune alarak denetimler gerçekleştirdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde okul kantinleri ve yemekhaneler ile ilçe genelinde faaliyet gösteren gıda üretim ve gıda satışı yapan iş yerleri denetime tabi tutuldu.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, gıda kontrol görevlileri tarafından gerçekleştirilen yürütülen denetimlerde analiz yaptırmak üzere muhtelif ürünlerden numuneler alındığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "5996 sayılı kanun çerçevesinde uyulması gereken kurallara dair iş yerlerimiz bilgilendirilmiştir. Güvenilir ve sağlıklı gıda arzının sağlanması için tüm gıda üretim ve satış yerleri risk esaslarına göre kesintisiz olarak denetlenmektedir. Vatandaşlarımız gerek toplu tüketim yerlerinde gerek alışveriş yaptığı noktalarda karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait Alo174 Gıda Hattını arayabilirler" ifadelerine yer verildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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