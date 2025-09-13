Beyşehir'de Çiftçi Eğitim Toplantıları Devam Ediyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yürütülen çiftçi eğitim faaliyetleri devam ediyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver ile teknik personellerin katıldığı çiftçi eğitim toplantılarının son adresi Bayındır, Yunuslar, Sarıköy ve Esence mahalleleri oldu. Tarım görevlileri tarımsal üretim planlaması çerçevesinde bir araya geldikleri çiftçilere çeşitli konularda sunumlar yaptı. Toplantılarda ise tarımsal üretim planlaması ile planlı üretim ve bereketli hasatlar, anız yangınlarının önlenmesi ile toprağın bereketini korumak, tarım sayımı ile doğru verilerle güçlü tarım politikaları oluşturulması, doğal afetlere karşı önlemler ile afetlere karşı dirençli üretim, su verimliliği ile damla damla bereket, tasarruflu su kullanımı ile gelecek nesillere temiz su bırakılması gibi konular ele alındı. - KONYA