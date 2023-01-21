Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyşehir'de balık satış noktalarında denetim

Yerel Haberler

Beyşehir'de balık satış noktalarında denetim

Konya'nın Beyşehir ilçesinde perakende balık satışı yapılan iş yerleri denetlendi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde perakende balık satışı yapılan iş yerleri denetlendi.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından su ürünlerinin neslini korumak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için yürütülen çalışmalar çerçevesinde ilçe merkezinde perakende olarak balık satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Satışa sunulan balıkların boy limitlerine uygun olarak avlanıp avlanmadığının da kontrol edildiği denetim ve kontroller İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver'in nezaretinde su ürünleri kontrol personeli tarafından yürütüldü. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Beyşehir Konya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title