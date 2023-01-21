Beyşehir'de balık satış noktalarında denetim

Konya'nın Beyşehir ilçesinde perakende balık satışı yapılan iş yerleri denetlendi.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından su ürünlerinin neslini korumak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için yürütülen çalışmalar çerçevesinde ilçe merkezinde perakende olarak balık satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Satışa sunulan balıkların boy limitlerine uygun olarak avlanıp avlanmadığının da kontrol edildiği denetim ve kontroller İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver'in nezaretinde su ürünleri kontrol personeli tarafından yürütüldü. - KONYA