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Beyşehir'de Bal Arısı Varlığı ve Potansiyeli İçin Çalışmalar Sürüyor

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bal arısı varlığı ve potansiyelinin güncellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, arılıkların ziyaret edildiği ve arıcılarla buluşulduğu belirtildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinin bal arısı varlığı ve potansiyelinin güncellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, kurumda çalışan görevliler tarafından ilçe genelinde bulunan arılıkların ziyaret edildiği belirtildi. Açıklamada, 2024 yılı arılı kovan desteklemeleri kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde arıcılarla buluşulduğu belirtilerek, "Bu çerçevede yürüttüğümüz arılı kovan tespit ve sayım çalışmalarımız devam etmektedir. Bu gezi ve ziyaretlerimizde yetiştiricilerimizin varsa talep ve istekleri de değerlendirilmiştir. İşletmelerde karşılaşılan herhangi bir olumsuzluk durumu olması halinde arıcılarımızın il ve ilçe müdürlüklerimizin ilgili birimlerinden teknik destek alabileceklerine yönelik bilgilendirmelerde de bulunulmuştur" denildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Beyşehir Ekonomi Güncel Çevre Yerel Tarım konya

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