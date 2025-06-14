Beyşehir'de Babalar Günü etkinliğinde şehit babaları buluştu

Beyşehir'de Babalar Günü etkinliğinde şehit babaları buluştu
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan şehit babaları ve gaziler anlamlı bir etkinlikte bir araya getirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan şehit babaları ve gaziler anlamlı bir etkinlikte bir araya getirildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilciliği ile Beyşehir Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen Babalar Günü etkinliğinde ilçede yaşayan şehit babaları ile gaziler buluştu. Programda, Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Gazi Ahmet Taşkın ile Beyşehir Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ali Gürol Palaz yaptıkları konuşmalarda katılım sağlayan şehit babaları ve gaziler ile kurum amirlerine teşekkür etti. İlçe Müftüsü Enes Aktaş ise programda şehitler ve hayatta olmayan gaziler için dua etti. Daha sonra üzerinde "Değerli kahramanlarımız Babalar Gününüz kutlu olsun" yazısı bulunan pastayı Gazi Ahmet Taşkın ile Muharip Gaziler Derneği Beyşehir Temsilcisi Gazi Mustafa Gümüşkan birlikte kesti. Programda şehit babaları ile gazileri, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhsin Başkaya, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Salih Baysal ve Konya 56'ıncı Fabrika Müdürlüğünde görevli Gazi Üsteğmen Durmuş Gedikli de yalnız bırakmadı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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