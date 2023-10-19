Beyşehir'de yıl sonu sergisi açıldı
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Yerel Haberler
Beyşehir ilçesinde, Aile Destek ve Eğitim Merkezi (ADEM) tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.
Beyşehir ilçesinde, Aile Destek ve Eğitim Merkezi (ADEM) tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.
ADEM'in yıl sonu sergisinde kursiyer kadınlar tarafından farklı branşlarda hazırlanan el emeği eserler yer aldı.
Atatürk Anıtı Meydanı'nda gerçekleştirilen açılışta yapılan konuşmaların ardından kadın kursiyerlere sertifikaları protokol üyeleri tarafından verildi.
Yapılan duanın ardından açılış gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Yerel