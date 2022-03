BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Her Semte Bir Kütüphane' projesi çerçevesinde Beyoğlu'nun 11'inci kütüphanesi Dolapdere'de açıldı.

Beyoğlu'nda okuma alışkanlığının artırılması ve vatandaşların kitaplara daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla başlatılan Kütüphane Seferberliği çerçevesinde Beyoğlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Her Semte Bir Kütüphane' projesiyle ilçenin her semtinde bir kütüphane kurulması için hummalı bir çalışma yürütüldü. Beyoğlu'nun 11. kütüphanesi olan Dolapdere Millet Kütüphanesi törenle açıldı. Açılış törenine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, AK Parti İlçe Başkanı Av. Abdullah Enes Özkan, MHP Beyoğlu İlçe Başkanı Bayram Gölcük ve mahalle sakinleri katıldı.

"Geleceğin Türkiye'sini çocuklar inşa edecekler"

Törende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Heyecanlıyız. Kütüphaneler Haftası'nda neredeyse her gün bir kütüphanemiz hizmete giriyor. Böylelikle her bölgemizde her semtimizde çocuklarımız daha çok kitapla buluşma imkanına kavuşuyor. Elimizden geldiği kadar çocuklarımızın kitapla buluşması konusunda bir gayretin içerisindeyiz. Geçtiğimiz günlerde bir tanesini Kasımpaşa'da büyük bir kütüphane yapmak suretiyle belki de İstanbul'un en büyüklerinden biri olacak şekilde yaptık. Böylece mahallelerimizde çocuklarımız evlerinden ayağında terliklerle çıkacak, kitabını alacak, okuyacak. Orada da mahalledeki arkadaşlarıyla buluşma imkanı olacak ve böylece çocuklarımız geleceği mühendisler olacaklar, doktor olacaklar, öğretmen olacaklar ve geleceğin Türkiye'sini inşa edecekler. Çocuklarımızla okullarda buluşuyoruz. Bütün çocuklara soruyorum öğretmen olmak için, doktor olmak için, mühendis olmak için ne yapacağız diye. Onlar da çalışacağız diyorlar. Kitap okuyacağız ve bu kütüphaneler artık mahallenin çocuklarının. Çocuklara inanıyorum ve güveniyorum. Onlar geleceğim en iyileri olacaklar. Hanımlar ve beyler bana hep soruyorlar, hep çocuklar için çalışıyorsun başkanım diyorlar. Ben de onlara siz ne için uğraşıyorsunuz? Bu İstanbul'da neyin mücadelesini veriyorsunuz diyorum. Biz de çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz diyorlar. Bizler de o zaman hep birlikte çalışacağız çünkü Beyoğlu'nda bulunan 40 bin tane çocuk da bana emanet" dedi.

"Bütün çabamız çocuklar için"

Açılış töreninde konuşan bir diğer isim Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ise, "Millet kütüphanemiz için belediyemize teşekkür ediyorum. Bu hizmetin öncelikle bu bölgenin çocuklarını gençlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tabii büyük kütüphaneler de açılıyor ülkemizde ama çocuklarımızın ve mahalle sakinlerimizin çok kolayca rahatça gidebilecekleri mekanların da olması gerekiyor. Semt konağımızın içerisinde böyle bir alanın kütüphane olarak ayrılmış olması mahallemiz için önemlidir diye düşünüyorum. Bütün çabamız ve gayretimiz daha güvenli daha sağlıklı daha yaşanabilir bir çevre içindir. Bütün bunların hepsi bu bölgedeki çocuklarımız,velilerimiz için. Tekrardan belediyemize ve bu hizmette emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL