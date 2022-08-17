Beyoğlu'ndaki Bahriye Matbaası kütüphane ve gençlik merkezi olacak

Beyoğlu Belediyesince sürdürülen restorasyon çalışmalarında sona gelinen Bahriye Matbaası, Kasımpaşa Gençlik Merkezi ve Millet Kütüphanesi olarak hizmete sunulacak.

Beyoğlu Belediyesince sürdürülen restorasyon çalışmalarında sona gelinen Bahriye Matbaası, Kasımpaşa Gençlik Merkezi ve Millet Kütüphanesi olarak hizmete sunulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapan Beyoğlu'nda fonksiyonunu yitirmiş bir tarihi yapı daha ihya ediliyor.

Kasımpaşa'nın merkezinde tarihi Turabibaba Kütüphanesi'nin yanında bulunan, bir dönem askeri mahkeme olarak da kullanılan ancak askeri mahkemelerin kapatılmasıyla fonksiyonunu kaybeden eski Bahriye Matbaası, Beyoğlu Belediyesince başlatılan restorasyon çalışmasıyla yeniden hayata döndürülüyor.

Restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılan yapı, "Kasımpaşa Gençlik Merkezi ve Millet Kütüphanesi" olarak hizmete sunulacak.

Devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, askeri mahkemelerin kapatılmasının ardından fonksiyonsuz hale gelen binaya yeni bir işlev kazandırarak vatandaşların hizmetine sunmak için çalışma başlattıklarını kaydetti.

Çalışma tamamlandığında yapının, kütüphanesi, sergi ve söyleşi salonlarıyla Kasımpaşa'nın merkezinde yeni bir gençlik merkezi olarak hizmete alınacağını belirten Yıldız, "Yaklaşık 500 gencimize aynı anda hizmet verecek olan yeni kütüphanemizi ve gençlik merkezimizin restorasyon çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayarak hizmete alacağız. Beyoğlu'nun çocukları burada ders çalışarak, kitap okuyarak ve söyleşilere katılarak geleceğe hazırlanacaklar." ifadelerini kullandı.