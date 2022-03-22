BEYOĞLU'NDA TAKSİCİDEN GENÇ KIZI DAYAK - Haberler

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BEYOĞLU'NDA TAKSİCİDEN GENÇ KIZI DAYAK

Demirören Haber Ajansı - Yerel
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BEYOĞLU'NDA TAKSİCİDEN GENÇ KIZI DAYAK

BEYOĞLU'nda çıkan tartışmanın ardından taksiden inen bir genç kız, taksi şoförü tarafından dövüldü.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (DHA) - BEYOĞLU'nda çıkan tartışmanın ardından taksiden inen bir genç kız, taksi şoförü tarafından dövüldü. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan taksiciyi gözaltına aldı.

Beyoğlu Çatma Mescit Mahallesi Tepebaşı Caddesi'ndeki olay 8 Mart'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, taksinin şoförü M.Ç.(48) ile  F.D.D.(20) isimli kadın arasında tartışma çıktı.

Araç içindeki nedeni bilinmeyen tartışma büyüdü.  F.D.D, Tepebaşı Caddesi üzerinde araçtan indi. Peşinden inen taksici, genç kızı darbetti.  F.D.D, hastanede darp raporu almasının ardından polise şikayette bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, taksiciyi gözaltına aldı. Taksici, emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Yerel

Tepebaşı, Beyoğlu, Polis, Taksi, Yerel, Haberler

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