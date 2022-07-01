Beyoğlu'nda 'Güzel Balkonum Yarışması' başladı

Beyoğlu Belediyesi ilçenin en güzel şekilde düzenlenmiş ve süslenmiş balkonlarını seçmek amacıyla "Güzel Balkonum Yarışması" başlattı. Yarışmada dereceye giren balkonların sahipleri ödüllendirilecek.

İstanbul'un gözbebeği Beyoğlu'nda hayal ettiğimiz bir balkona sahip olabilmenin hiç de zor olmadığını küçük dokunuşlarla göstermenin tam zamanı. Elinizdeki saksı çiçeklerinizi, küçük şirin objelerinizi kullanarak da hayatın içinden yaşayan bir balkona dönüşümünü sergileyebilirsiniz. Beyoğlu Belediyesi ilçenin en güzel şekilde düzenlenmiş ve süslenmiş balkonlarını seçerek ödüllendirmek amacıyla "Güzel Balkonum Yarışması" başlattı. Yarışma ile sadece evimizin içini değil nefes aldıran alanımızı da temiz ve güzel görmek, baktığı cepheyi renklendirerek çevresini güzelleştirmek, vatandaşları ufak alanlarda da çiçek yetiştiriciliğine teşvik etmek ve çevre dostu yaşam alanları oluşturmak hedefleniyor.

Beyoğlu'nun en güzel balkonları ödüllendirilecek

Güzel Balkonum Yarışması 27 Haziranda başladı. Balkonlarını yarışmanın şartlarına uygun şekilde düzenleyen vatandaşlar çektikleri fotoğrafları ve istenilen evrakları en geç 22 Temmuz 2022 tarihine kadar guzelbalkonum@beyoglu.bel.tr adresine göndererek yarışmaya katılabilecekler. Gönderilen fotoğraflar 25-31 Temmuz tarihleri arasında jüri tarafından değerlendirilerek Beyoğlu'nun en güzel balkonları seçilecek. Yarışmada ilk üçe yarışmacılar Beyoğlu Belediyesi'nin Kefken Kampı'nda 1 hafta misafir edilecek. Sonraki 10 kişiye ise PTT hediye çeki verilecek. Vatandaşlar yarışmayla ilgili detaylı bilgiye Beyoğlu Belediyesi'nin resmi web sitesinde yer alan duyurular bölümünden ulaşabiliyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel