Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu binasına Ukrayna bayrağı asıldı

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu binasına devam eden Rusya- Ukrayna savaşı dolayısıyla Ukrayna'ya destek vermek amacıyla sabah saatlerinde Ukrayna bayrağı asıldı.

Beyoğlu Taksim'de bulunan Almanya Başkonsolosluğu binasına devam eden Rusya- Ukrayna savaşı çerçevesinde Ukrayna'ya destek amaçlı Ukrayna bayrağı asıldı. Konsolosluk çalışanları binada bulunan balkon cephesine çıkarak Ukrayna bayrağını astı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel