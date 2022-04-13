Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu binasına Ukrayna bayrağı asıldı - Haberler

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Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu binasına Ukrayna bayrağı asıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu binasına Ukrayna bayrağı asıldı

Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu binasına devam eden Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla Ukrayna'ya destek vermek amacıyla sabah saatlerinde Ukrayna bayrağı asıldı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu binasına devam eden Rusya- Ukrayna savaşı dolayısıyla Ukrayna'ya destek vermek amacıyla sabah saatlerinde Ukrayna bayrağı asıldı.

Beyoğlu Taksim'de bulunan Almanya Başkonsolosluğu binasına devam eden Rusya- Ukrayna savaşı çerçevesinde Ukrayna'ya destek amaçlı Ukrayna bayrağı asıldı. Konsolosluk çalışanları binada bulunan balkon cephesine çıkarak Ukrayna bayrağını astı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Beyoğlu, Almanya, Ukrayna, Rusya, Yerel, Haberler

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