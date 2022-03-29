Beyoğlu'nda 48 ülkenin Başkonsolosu toplantıda bir araya geldi

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Think Tank Buluşmaları kapsamında 48 ülkenin Başkonsolosu ve Başkonsolos vekili ile bir araya geldi. Toplantıda Ukrayna ve Rusya arasında barışın sağlanması temenni edildi.

Beyoğlu Belediyesi, Think Tank Buluşmaları kapsamında diplomatik misyon temsilcileriyle pandemi sonrası yüz yüze bir buluşma gerçekleştirdi. 48 ülkenin Başkonsolosu ve Başkonsolos vekili ile bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu'nda yapılan kültür sanat etkinliklerini tanıttı. Toplantıda Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Ukrayna ve Rusya müzakeresinde barışın ve ateşkesin sağlanmasında adım atılması temenni edildi. Beyoğlu Belediyesi Gastronomi Festivali, Uluslararası Film Festivali ve Kültür Yolu Festivali gibi kültür ve sanatın farklı alanlarında gerçekleştirebilecekleri etkinlikler hakkında fikir alışverişinde bulunarak yabancı misyon temsilcilerinin talep ve tavsiyelerini de dinlendi.

"Başkonsoloslarla bir araya gelip onlarla fikir alışverişinde bulunuyoruz"

Göreve geldiğinden beri Türkiye'yi ve Beyoğlu'nda yapılan etkinlikleri tanıtmak üzere Başkonsoloslarla bir araya geldiğini ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Beyoğlu farklı inançların farklı kültürlerin ve medeniyetlerin başkenti. Göreve geldiğimiz günden itibaren kendi vatandaşımıza hemşerimize olan ilişkilerimizi diğer taraftan kendi ülkemizi tanıtma bakımından İstanbul'da bulunan Başkonsoloslarla bir araya gelip onlarla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ortak projeleri hayata geçirme konusunda yoğun bir gayretin içerisindeyiz. Pandemi dönemi öncesinde planladığımız çalışmaların bir kısmını gerçekleştirememiştik. Şimdi pandemi sonrası yüz yüze toplantılarımızı gerçekleştirmeye başladık. 54 ülkenin Başkonsolosu bizimle beraber. Yapmayı planladığımız projeler var. Onları karşılıklı istişarelerde bulunacağız. Tabi bölgemizde yaşananlar bunlara ilişkin hepsi kıdemli diplomatlar onlara dair de fikirler beyan edilecek ama daha çok turizm, ekonomik anlamında ortak neler yapılabilir Beyoğlu Belediyesi Türkiye ilgili bakanlıklarımız bunları değerlendireceğimiz bir toplantı olacak. Pandemi döneminden önce başlattığımız uluslararası film festivali vardı. Pandemi şartları ağırlaşınca yarıda kesmek zorunda kaldık. Uluslararası gastronomi festivali düşünüyoruz. Bu bilinen yemekleri yarıştırma değil ülke başkonsolosluklarını ve büyükelçilerin gerektiğinde de bakanların dahil olabileceği kendi yemek kültürlerinin tanıtılacağı bir uluslararası gastronomi festivali bunun hazırlıklarını şu anda tamamlamış bulunmaktayız. Bunun dışında Beyoğlu kültür yolu festivalimiz mayıs sonu haziran ortalarına kadar devam edecek. Bu yıl buna ortak ne yapılabilir katkıları ne olabilir bunu değerlendireceğiz. Film festivalini de tekrar gündeme alacağız. Beyoğlu'nu İstanbul'u tanıtmaya Türkiye'yi tanıtmaya gayret ettiğimiz toplantılar bunlar" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel