Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ilk gününde renkli görüntülere sahne oldu Yerel Haberler Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ilk gününde renkli görüntülere sahne oldu. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ilk gününde renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında yapılan yöresel dans gösterileri vatandaşların beğenisini topladı. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali bugün başladı. Festival kapsamında farklı ülkelerden gelen sanatçıların kostümleri ile Taksim Meydanı ve Atatürk Kültür Merkezi önünde yaptığı dans gösterileri renkli görüntülere sahne oldu. Dans gösterilerini ilgi ile izleyen vatandaşlar, alkışları ile sanatçılara eşlik etti. (Sümer Avcı/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Beyoğlu Genel Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ilk gününde renkli görüntülere sahne oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.