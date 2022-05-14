Beylikova'da yağmur ve şükür duası yapıldı - Haberler

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Beylikova'da yağmur ve şükür duası yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Beylikova'da yağmur ve şükür duası yapıldı

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yağmur ve şükür duası yapıldı.

BEYLİKOVA, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Beylikova Belediyesi önderliğinde, İlçe Ziraat Odası, esnaf, çiftçiler ile hayırsever vatandaşların katkılarıyla düzenlenen yağmur duası yoğun ilgi gördü. Beylikova Çarşı Camisinde düzenlenen yağmur ve şükür duası sonrası yaklaşık 2 bin kişiye mevlit yemeği ikramında bulunuldu.

Yağmur duasında vatandaşlarla sohbet eden Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, bereketli ve huzurlu bir yıl temennisinde bulundu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ziraat Odası, Eskişehir, Beylikova, Hisarcık, Yerel, Haberler

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