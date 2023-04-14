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Beylikova Belediyesi'nden deprem bölgesine Ramazan kolisi ve bayramlık kıyafet

Beylikova Belediyesi'nden deprem bölgesine Ramazan kolisi ve bayramlık kıyafet

Yerel Haberler

Beylikova Belediyesi vatandaşların yardımlarıyla deprem bölgesine gönderilmek üzere 500 adet Ramazan kolisi ve bin kişilik ayakkabı ve elbise ürünlerini belediye araçlarıyla yola çıkardı.

Beylikova Belediyesi vatandaşların yardımlarıyla deprem bölgesine gönderilmek üzere 500 adet Ramazan kolisi ve bin kişilik ayakkabı ve elbise ürünlerini belediye araçlarıyla yola çıkardı.

Beylikova Belediyesi öncülüğünde, deprem bölgesindeki insani ihtiyaçların giderilmesi için iyilikte birbirleriyle yarışan hayırsever Beylikova vatandaşların 500 adet Ramazan gıda kolisi, temizlik hijyen malzemesi, bin kişilik yazlık ayakkabı ve elbise, çocuklara oyuncak hediyeleri belediye hizmet araçlarına yüklendi. Beylikova Belediye Başkanı Sayın Özkan Alp ve belediye personeli ile birlikte Hatay ve Adıyaman'da depremden etkilenen ihtiyaç sahipleri teslim etmek için dualarla yola çıktı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

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