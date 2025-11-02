Haberler

Beylikdüzü'ndeki Zincir Market Hamsiyi 50 Liradan Satışa Sundular

Güncelleme:
İstanbul Beylikdüzü'nde bir zincir market, kasım ayı kampanyası kapsamında hamsinin kilosunu 49,90 liradan satışa sunarak vatandaşların ilgisini çekti. Uzun kuyruklar oluşturan alışveriş tutkunları, marketin sunduğu uygun fiyatlar karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir zincir market, kasım ayı kampanyası kapsamında hamsinin kilosunu 50 liradan satmaya başladı. Markete akın eden vatandaşlar, balık reyonunda uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir zincir markette 1-10 Kasım tarihleri arasında tüm reyonlarda indirim uygulandı. İndirimi duyan vatandaşlar zincir markete akın etti. Piyasada kilosu 100, 150 liraya satılan hamsi ise 49 lira 90 kuruştan satışa sunuldu. İndirimi duyan vatandaşlar, markette uzun kuyruklar oluşturdu. Fiyatlar karşısında şaşkınlığını dile getiren Alper Musa isimli vatandaş, "Bu kadar ucuz olmasını ben de beklemiyordum. Ucuz güzel, temiz. Pazarda daha pahalı. Burada temiz, güzel ve ucuz. Ben de 3 kilo alacağım" diye konuştu.

"Sadece balık değil, burada her şey ucuz"

Kayseri'den İstanbul'a gelen Tahsin Şimşek ise fiyatlarla ilgili olarak, "Hamsinin kilosu 50 lira. Gayet güzel. Ben Kayseri'de yaşıyorum. Normalde Kayseri'de hamsinin kilosu 150 liradan aşağı değildi. Ben buraya dün geldim. Sadece balık değil, burada her şey ucuz. Buna emin olabilir vatandaşımız. Ben bundan sonra buranın daimi müşterisiyim. Temmuz ayına kadar da buradayım" şeklinde konuştu.

Ailece tüm alışverişlerini Beylikdüzü'ndeki zincir marketten yaptıklarını ifade eden Musa Semiz, "Burası fiyat olarak gerçekten uygun ve güvenilir. Herkese tavsiye ederiz. Biz ailece buradan alışveriş yapıyoruz. Gerçekleri yansıtan fiyatlar. Dışarıda 150-200 lira olan balık burada 50 lira. Gerçekten çok uygun yani" dedi.

"Burada fiyatlar çok iyi"

Fiyatların uygun olduğunu belirten Aziz Gün isimli vatandaş ise, "Bence fiyatlar çok iyi. Ben dışarıda 580'e, 600'e gördüm. Burada fiyatlar çok iyi. Bazı marketlere de gidiyoruz, burası diğerlerine göre daha uygun" diye konuştu.

"Şirketimizin 365 gün hesaplı anlayışını burada da gösteriyoruz"

Şirket yöneticilerinden Uğur Ekiz, kampanya ile ilgili olarak, "Kasım festivalimiz başladı. Halkımız yararlansın diye 49,90 kuruştan satışa sunmaktayız. Sadece hamside değil. Et ürünlerinde, kıymadan tavuğa çeşitli gıda ürünlerinde şirketimizin 365 gün hesaplı anlayışını burada da göstererek uygun fiyattan vatandaşımız faydalansın diye satışa sunmaktayız. Biz halkımızın yanında olduğumuzu her zaman göstererek, hamsinin kilosunu 49 lira 90 kuruştan satışa sunarak herkes faydalansın, alabilsin diye uyguna alıp vatandaşımızın önüne sunuyoruz. İlk kampanyamız 1-10 Kasım arasında devam edecek" dedi. - İSTANBUL

