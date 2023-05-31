Beylikdüzü'ndeki Riskli Binalar, Ücretsiz Hızlı Tarama Testi ile Tespit Ediliyor

Beylikdüzü Belediyesi, ilçede binalarının deprem riskini sorgulamak isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak Hızlı Tarama Testi hizmeti veriyor. Başvurular sonucunda belediye ekiplerince yapılan hasar tespitinin ardından, bina durumuyla ilgili en hızlı şekilde vatandaşlara geri bildirim yapılıyor.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçede binalarının deprem riskini sorgulamak isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak Hızlı Tarama Testi hizmeti veriyor. Başvurular sonucunda belediye ekiplerince yapılan hasar tespitinin ardından, bina durumuyla ilgili en hızlı şekilde vatandaşlara geri bildirim yapılıyor.

Olası afetlere karşı hazırlıklarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, ilçedeki riskli binaların tespiti için de çalışmalar yürütüyor. Belediye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile koordineli şekilde ücretsiz olarak Hızlı Tarama Testi hizmeti veriyor. Ekipler, hızlı tarama metoduyla binaların hasar tespitini yapıyor; kolon ve statik taşıyıcılarda sıyırma işleminin yapılmasının ardından gerekli ölçümler ve incelemelerde bulunuluyor. Toplanan veriler belediyenin teknik personeli tarafından İBB'nin sistemine girildikten sonra inceleniyor, sonuca göre vatandaşlar binalarının durumuyla ilgili bilgilendiriliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin tarama testlerine olan talebi artırdığını kaydeden Beylikdüzü Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Ertan Kara, Beylikdüzü'nde 2 bine yakın başvuru yapıldığını belirtti. Kara, şu bilgileri verdi:

"İBB, 2020 yılından itibaren il genelinde hızlı tarama testi çalışmalarına başladı. 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerin ardından bununla ilgili yerelde çok fazla talep oluştu. Biz de bir çözüm ortağı olarak ilçemizde testleri kendi bünyemizde yapmaya başladık. İBB ve belediyemize gelen başvuruları toplayarak hızlı tarama testlerini gerçekleştiriyoruz. Öncelikle, 10 katın altındaki binalarda bu sistem çalışıyor. Ayrıca, 1999 depremi öncesi binalara öncelik veriyoruz. Başvuruları hızlıca alarak yerinde incelemelerin yapılması için ekiplerimizi adreslere yönlendiriyoruz. Sonuçları da en hızlı şekilde ilgililere ulaştırıyoruz. D ve E sınıfı yani riskli olan binalardaki vatandaşlarımıza gerekli uyarılarda bulunuyor, kentsel dönüşüme yönlendirme ve çözüm noktasında da her türlü yardım ve desteği sağlıyoruz. Vatandaşlarımız, belediyemizin resmi internet sitesi olan www.beylikduzu.istanbul adresinde ana sayfasında bulunan online işlemler sekmesinden kolayca başvuru yapabilirler."