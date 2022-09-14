Beylikdüzü'nde Zabıta Müdürlüğü Ekipleri Öğrencilerin Güvenliği İçinde Görevde

Beylikdüzü belediyesi, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk günlerinde öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri için önlem aldı. Öğrencilerin güvenliği için sabah erken saatlerde göreve başlayan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerdeki okulların önünde hazır bulunuyor.

Beylikdüzü belediyesi, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk günlerinde öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri için önlem aldı. Öğrencilerin güvenliği için sabah erken saatlerde göreve başlayan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerdeki okulların önünde hazır bulunuyor.

Beylikdüzü'nde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerdeki okulların önünde trafik akışını düzenleyerek öğrencilere ışıklardan, yaya geçitlerinden veya kavşaklardan geçişlerinde yardımcı oluyor. Öğrencilerin okula rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayan uygulama, veliler tarafından beğeni topluyor. Araç sahiplerinden özellikle okul bölgelerinde trafik kurallarına daha çok dikkat etmelerini ve zabıtalara yardımcı olmalarını isteyen Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Müdürü Atila Uysal, "Çocuklarımızın okullarına en güvenli şekilde ulaşabilmeleri için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Velilerimizin içi rahat olsun, zabıtalarımız görev başında" dedi.