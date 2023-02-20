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Beylikdüzü'nde tahliye edilen okul havadan görüntülendi

Yerel Haberler

Beylikdüzü'nde tahliye edilen okul havadan görüntülendi

İstanbul'da Valilik kararıyla hasarlı olduğu gerekçesiyle tahliye edilen okullardan Beylikdüzü Bizimkent İlkokulu, eğitim öğretim yılının ikinci yarıdaki ilk günü boş kaldı.

İstanbul'da Valilik kararıyla hasarlı olduğu gerekçesiyle tahliye edilen okullardan Beylikdüzü Bizimkent İlkokulu, eğitim öğretim yılının ikinci yarıdaki ilk günü boş kaldı. Okul, havadan da görüntülendi.

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar ile hasarlı olduğu gerekçesiyle 93 okul ve 2 eğitim merkezi hakkında tahliye kararı verilmişti. Karar verilen okullardan Beylikdüzü'ndeki Bizimkent İlkokulu da eğitim öğretim yılının ikinci yarıdaki ilk günü boş kaldı. Öğrenciler ve öğretmenler yakındaki bir başka okulda eğitime devam edecek. Boş kalan okul ise dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Beylikdüzü İstanbul Yerel Haberler

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