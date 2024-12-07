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Beylikdüzü'nde Patlama: Ekipler Arama Çalışmalarına Devam Ediyor

Beylikdüzü'nde Patlama: Ekipler Arama Çalışmalarına Devam Ediyor
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Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından Jandarma ekipleri, enkaz altında olma ihtimali bulunan kişileri aramak için yeraltı görüntüleme cihazı ile çalışmalara başladı. Patlamada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonrası oluşan enkazda biri ya da birilerinin olma ihtimaline karşı Jandarma ekipleri yeraltı görüntüleme cihazı ile arama çalışması başlattı. Ortam dinlemesinin yapıldığı binada ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde meydana gelen ve patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Patlama sonrası Jandarma ekipleri, binanın çöken bir kısmında yeraltı görüntüleme cihazı ile arama çalışması başlattı. Ortam dinlemesinin de yapıldığı çalışmalarda patlama sonrasında biri ya da birilerinin enkaz altında kalma ihtimali değerlendiriliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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