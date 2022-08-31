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Kediyle yılanın oyunu kamerada

Yerel Haberler

Beylikdüzü'nde kediyle yılanın oyunu vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Beylikdüzü'nde kediyle yılanın oyunu vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde kediyle yılanı ayırmaya çalışan vatandaşların taş attıkları da görüldü.

Beylikdüzü Gürpınar'da sokakta bir kediyle yılan karşılaştı. Yılanın kendisini savunması ve kedinin yılanla oynama çabası vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde kedinin otların arasına giren yılanın kedi tarafından takip edilmesi ve sonrasında ise ayırmaya çalışan vatandaşların taş attıkları görülüyor.

(Murat Delice - Mert Yıldırım - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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