Beylikdüzü Belediyesi Kırlangıç Gençlik Festivali, Kariyer Söyleşileriyle Başladı

Beylikdüzü Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Kırlangıç Gençlik Festivali, Kariyer Günleri Söyleşileri ile başladı. 17-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek festival kapsamında düzenlenen söyleşilerde, teknoloji ve sağlık alanından uzman isimler gençlerle buluştu.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kırlangıç Gençlik Festivali başladı. 17-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında konserden, spor aktiviteleri ve söyleşilere kadar pek çok etkinlikte gençleri bir araya getirecek festivalin açılışı, Kariyer Günleri Söyleşileri ile yapıldı. Üniversiteye hazırlanan gençlerin meslek seçimlerine yardımcı olmak için Atatürkçü Düşünce Derneği Beylikdüzü Şubesi iş birliğiyle düzenlenen söyleşilerde, teknoloji ve tıp alanında uzman kişiler öğrencilerle buluştu. Endüstri Yüksek Mühendisi Akın Alıkçıoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiler kapsamında ilk gün, Bilgisayar Mühendisi ve Kıdemli Yazılım Eğitmeni Kartal Kaan Akdoğan, eğitim ve meslek hayatına ilişkin paylaşımlarda bulundu. İkinci gün ise Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Refika İlbakan Hanımeli ile Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Aytaç Çetinkaya bilgi ve deneyimlerini aktardı.

FESTİVAL DOPDOLU PROGRAMIYLA DEVAM EDECEK

Gençler için özel olarak hazırlanan festival programı kapsamında gerçekleşecek birbirinden renkli etkinlikler beş gün boyunca aralıksız devam edecek. Festivalin üçüncü günü olan 19 Mayıs'ta, ilk olarak Beylikdüzü Sivas Kongre Binası ve 4 Eylül 1919 Gençlik Merkezi'nde "Beylikdüzü Gençlik Meclisi" toplanacak. Günün devamında Yaşam Vadisi 1. Etap'ta düzenlenecek çeşitli etkinliklerin ardından, "Adamlar" grubu gençlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. 20 Mayıs'ta gerçekleşecek Off The Record konserinin ardından festivalin kapanışı, 21 Mayıs Pazar günü "Bugüne Nefes Yarına Umut Gençlik Koşusu" ve tüm gün sürecek çeşitli sahne gösterileriyle yapılacak. Aynı zamanda festivalin son gününe kadar 13.00 -19.00 saatleri arasında düzenlenecek çeşitli spor müsabakaları ve yarışmalarda tatlı bir rekabet yaşanacak.