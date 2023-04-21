Beylikdüzü Belediyesi, İlçedeki Bayram Hazırlıklarını Tamamladı

Beylikdüzü Belediyesi, vatandaşların huzurlu bir Ramazan Bayramı geçirebilmesi için ilçedeki hazırlıkları tamamladı. İbadethane ve mezarlıklarda yürütülen temizlik çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafetleri de ulaştırıldı.

Beylikdüzü Belediyesi, vatandaşların huzurlu bir Ramazan Bayramı geçirebilmesi için ilçedeki hazırlıkları tamamladı. İbadethane ve mezarlıklarda yürütülen temizlik çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafetleri de ulaştırıldı.

Vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde bir Ramazan Bayramı geçirebilmesi adına ekipleriyle sahada olan Beylikdüzü Belediyesi, bayram öncesinde tüm hazırlıkları tamamladı. Belediye ekiplerince şehitlikler ve mezarlıklar bayram ziyaretlerine hazır hale getirilirken ilçedeki tüm ibadethaneler de temizlendi. Bakım ve temizlik çalışmalarının yanı sıra Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafetleri ulaştırıldı. Belediye tarafından yaş almış ve özel gereksinimli bireylere de özbakım, kuaför ve ev temizliği desteği verildi.

Bayram öncesi son iş gününde çalışma arkadaşlarıyla belediye binasının bahçesinde bir araya gelerek tek tek bayramlarını kutlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Maneviyatı çok üst düzeyde olan Ramazan ayını geride bıraktık. Ramazan Bayramı'nın memleketimize huzur ve barış getirmesini diliyorum. Tüm komşularımın Ramazan Bayramı mübarek olsun" dedi.