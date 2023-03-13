Beylikdüzü Belediyesi Hobi Bahçeleri'nin 4'üncü Dönem Talihlileri Belli Oldu

Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilçe halkının doğayla iç içe olmasını ve toprakla olan bağını kuvvetlendirmesini sağlamak amacıyla oluşturulan Hobi Bahçeleri için dördüncü kez kura heyecanı yaşandı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda, noter eşliğinde gerçekleşen kura çekiminde her biri 15 metrekare olan 144 bahçeden 133’ü için 133 asil ve 130 yedek talihli çekimi yapıldı. Hobi Bahçeleri’nin 11 adeti ise özel gereksinimli çocukların rehabilitasyonunda kullanılmak üzere tahsis edildi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilçe halkının doğayla iç içe olmasını ve toprakla olan bağını kuvvetlendirmesini sağlamak amacıyla oluşturulan Hobi Bahçeleri için dördüncü kez kura heyecanı yaşandı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu'nda, noter eşliğinde gerçekleşen kura çekiminde her biri 15 metrekare olan 144 bahçeden 133'ü için 133 asil ve 130 yedek talihli çekimi yapıldı. Hobi Bahçeleri'nin 11 adeti ise özel gereksinimli çocukların rehabilitasyonunda kullanılmak üzere tahsis edildi.

Beylikdüzü Belediyesi'nin Umut Meyve Ormanı içerisinde oluşturduğu Hobi Bahçeleri'nde dördüncü dönem kura heyecanı yaşandı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu'nda gerçekleşen, 802 kişinin başvurduğu Hobi Bahçeleri kura çekiminde isimler noter eşliğinde belirlenirken, her biri 15 metrekare olan 144 bahçeden 133'ü için 133 asil ve 130 yedek talihli çekimi yapıldı. Hobi Bahçeleri'nin 11 adeti ise özel gereksinimli çocukların rehabilitasyonunda kullanılmak üzere tahsis edildi. Kura heyecanına Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda gönüllü katıldı.

İlk topu çekerek gönüllülerin ismini ve parsel numaralarını okuyan Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Demircan, "Beylikdüzü Belediyesi olarak beton yığını içerisine sıkışmış kent insanını, hayatın akışından uzaklaştırıp doğayla kucaklaşmasını çok önemsiyoruz. Bu bilinçle yola çıkarak hayata geçirilen Hobi Bahçeleri'nin dördüncü dönem talihlileri belirlemek üzere bir araya geldik. Talihlilere şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum" şeklinde konuştu.

KAZANANLARIN 7 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE BAŞVURU YAPMALARI GEREKİYOR

Kura çekiminde, Hobi Bahçeleri'nin bakımını zamanında ve doğru şekilde yapan, Ata Tohumu Bankası'na katkı sağlayan ve fazla ürünlerini Gıda Bankası'yla en çok paylaşan üç hobi bahçesi gönüllüsü de "Hobi Bahçesi Tahsis Uzatma Ödülü" ile ödüllendirdi. Hobi Bahçeleri'nin 4. dönem kullanım hakkını elde eden talihliler, 8 Nisan 2023 -31 Mart 2024 tarihleri arasında, bir yıl boyunca hobi bahçesini kullanabilecekler. Gönüllüler bu bir yıl içerisinde, bahçelerinde, herhangi bir ücret ödemeden ekim, dikim, bakım ve hasat işlemlerini yapıp kendi sebzelerini yetiştirecekler ve toprakla iç içe olup şehrin stresinden uzaklaşacaklar. Kazanan talihliler çekiliş sonucu sms yolu ile tebliğ edildikten sonra 7 iş günü içerisinde Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne belgeleriyle birlikte başvuru yapabilecek.