Beylikdüzü Belediyesi, 'Evde Öz Bakım ve Temizlik Hizmeti' Vermeye Devam Ediyor

Beylikdüzü Belediyesi, “Evde Öz Bakım ve Temizlik Hizmeti” ile kişisel bakım gereksinimlerini gideremeyecek durumda olan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara yardımcı oluyor. Ekipler, tırnak kesimi, vücut temizliği, kuaför ve ev temizliği hizmetleri gibi birçok uygulama yapıyor. 2022 yılının ilk 8 ayında toplamda 598 kişiye 3 bin 300 kez hizmet veren ekipler, çalışmalarına devam ediyor.

Beylikdüzü Belediyesi, "Evde Öz Bakım ve Temizlik Hizmeti" ile kişisel bakım gereksinimlerini gideremeyecek durumda olan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara yardımcı oluyor. Ekipler, tırnak kesimi, vücut temizliği, kuaför ve ev temizliği hizmetleri gibi birçok uygulama yapıyor. 2022 yılının ilk 8 ayında toplamda 598 kişiye 3 bin 300 kez hizmet veren ekipler, çalışmalarına devam ediyor.

Beylikdüzü Belediyesi, ihtiyaç sahibi ve kişisel bakım gereksinimlerini gideremeyecek durumda olan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bu kapsamda verilen Evde Öz Bakım ve Temizlik Hizmetleri ile sosyal inceleme sonucu belirlenen hasta, yaşlı ve engelli durumdaki vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçları karşılanıyor. Vatandaşların evlerine gidilerek vücut temizliği, tırnak kesimi, kuaför ve ev temizliği gibi hizmetler veriliyor. 2022 yılının ilk 8 ayında, öz bakım hizmetleri kapsamında 192 kişiye bin 334 kez hizmet verilirken, kuaför hizmetleri kapsamında ise 283 kişiye bin 740 kez hizmet verildi. Ev temizliği hizmeti kapsamında ise 123 hane 206 kez temizlendi. Tüm bu hizmetlerin tamamından ise toplamda 598 kişi 3 bin 300 kez faydalanma imkanı buldu.

"SOSYAL DESTEK VE HİZMETLERİMİZİ ARTIRARAK SÜRDÜRECEĞİZ"

İhtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli yüzlerce vatandaşımızın kişisel bakım ve temizlik gibi ihtiyaçları görevli personellerimiz tarafından özenle yapılıyor. Vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Sosyal destek ve hizmetlerimizi de artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kişisel bakım hizmetinden faydalanabilmek için kişinin veya yakınının 444 09 39 no'lu hattan kayıt oluşturması veya Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurması gerekiyor. Başvuru sonrası, ihtiyaç sahibi için oluşturulan randevu sonucuna göre hizmet veriliyor.