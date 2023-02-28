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Beylikdüzü Belediyesi, Çadır Kentte Yaşayan Çocuklara Psikososyal Destek Veriyor

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Beylikdüzü Belediyesi, Çadır Kentte Yaşayan Çocuklara Psikososyal Destek Veriyor

Beylikdüzü Belediyesi, Hatay İskenderun’daki çadır kentte yaşayan depremzede çocuklara psikososyal destek veriyor.

Beylikdüzü Belediyesi, Hatay İskenderun'daki çadır kentte yaşayan depremzede çocuklara psikososyal destek veriyor.

Beylikdüzü Belediyesi, Hatay İskenderun'daki çadır kentte kurduğu çocuk oyun alanı ve gezici kütüphane ile depremin yıkıcı etkisinin çocuklarda yarattığı travmayı en aza indirmeyi hedefliyor. Grup çalışmalarında, danslarda, çizimlerde ve atölye çalışmalarında çocukların durumlarını gözlemleyen uzman psikologlar uygun psikososyal ilk yardım çalışmalarını yürütüyor.

Çocukların yüzlerinin yeniden gülmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Beylikdüzü Belediyesi uzman klinik psikologlarından Aslı Hilal Çiftçi, şunları kaydetti:

"Çadır kentimizde oluşturduğumuz alanlarda çocukların yanı sıra yetişkinlere de destek veriyoruz. Çocuk, öfke tepkisi gösterdiğinde ya da ağladığında onların da nasıl sakinleştireceğini bilmesi gerekiyor. Bireysel görüşmelerde rahatlama egzersizleri yapıyoruz. Şu an hala bitmeyen bir süreç var. Kriz dönemindeyiz. Aslında psikososyal ilk yardımdan bahsediyoruz. Bunun çocuklarda tramvaya dönüşmemesi, kronikleşmemesi için var gücümüzle çalışıyoruz."

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Kaynak: ANKA / Yerel

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