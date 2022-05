Beykozlu 'Yaren Leylek' 7 yıldır aynı camii kubbesine yuva yapıyor - Haberler

Beykozlu 'Yaren Leylek' 7 yıldır aynı camii kubbesine yuva yapıyor

Beykozlu Yaren Leylek, camii cemaatine neşe kaynağı oldu

-Ezan sesleriyle yavrularını dünyaya getirmeye hazırlanan Yaren Leylek havadan görüntülendi

İSTANBUL - Beykoz'da 7 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapan leylek, cemaatin neşesi oldu. Ezan sesleri altında yavrularını dünyaya getirmeye hazırlanan Beykozlu 'Yaren Leylek' havadan görüntülendi.

Bursa Eskikaraağaç köyünde her bahar gelen Yaren Leylek ile Adem Amca'nın dostluğu Türkiye'nin sempatisini kazanmıştı. Bir benzeri olayda Beykoz'da yaşanıyor. Beykoz bitki örtüsü, sulak alanları ve yumuşak iklimiyle leyleklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Baharın habercisi leylekler, her yıl mart ayının gelmesiyle birlikte elektrik direği, ağaçlar ve cami kubbesine yuva kuruyor. Bazı leylekler ise önceki yıllardan kalan yuvalarını tercih ediyor. Beykozlu 'Yaren Leylek' ise Değirmendere Mahallesi'nde yapımı 2015 yılında tamamlanan Değirmendere Camii'nin kubbesine 7 yıldır yuva kuruyor. Her yıl mart ayının ilk haftasında camiinin kubbesine yuva yapan Beykozlu Yaren Leylek, ezan sesleri altında yavrularını dünyaya getirmeye hazırlanıyor. Camii cemaati tarafından sevilen Beykozlu Yaren Leylek köyün simgesi haline gelirken Beykozlu Yaren Leyleği görmek isteyenler minareye çıkmayı da ihmal etmiyor. Cami kubbesine yuva yapan Beykozlu 'Yaren Leylek' dron ile havadan görüntülendi.

"Her ezan saatinde gagasını kubbeye vurarak ezan saatinin olduğunu belirtir"

Halil Elmas isimli bir vatandaş, "Biz bu caminin temelini 2012 yılında atmaya başladığımız zaman caminin kubbesi bitikten sonra bu leylek buraya geldi. O gün bugündür her leylek zamanı burada yumurtlayıp yavrularını büyütür gider. Herkesin sevgisi haline geldi. Her ezan saatinde gagasını kubbeye vurarak ezan saatinin olduğunu belirtir. Herkes kalkar camiye gider. Tabii buda bizim yarenimiz oldu. Herkesin köylünün yareni, neşe kaynağımız" dedi.

"Bursa'da da böyle bir leylek varmış, buda bizim yarenimiz"

Vatandaşlardan Muzaffer Selim, "Camimiz yapılalı 8 yıl oldu. Bu leylek buraya 6, 7 yıldır geldi. Her yazın geliyor. Yavrularını büyütüp gidiyor. Bursa'da da böyle bir leylek varmış. Buda bizim yarenimiz. Camiye gelip seyrediyoruz. O da bizim neşe kaynağımız oluyor." ifadelerini kullandı.

"Burada yavrularını, ezan sesleriyle büyütüyor"

Ali Demir isimli bir vatandaş ise, "6,7 yıldır bu leylek bizim camimizin üzerine konaklıyor. Bu bizim köy olarak Beykoz olarak Yarenimiz oldu. Burada yavrularını, Kuran sesleri, ezan sesleri, sela sesleriyle büyütüyor. Ardından sanırım Temmuz ayında Afrika tarafına göç ediyor" diye konuştu.