Beykoz'da özel bireyler, Dünya Otizm Farkındalık Haftası etkinliğinde kurabiye yaptı, gönüllerince eğlendi

Beykoz'da Dünya Otizm Farkındalık Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte özel bireyler kurabiye yaptılar, gönüllerince eğlendiler. Renkli anlara sahne olan etkinlikte, otizmli bir genç olan Yunus Yazar'ın akustik piyano ile çaldığı eserler büyük beğeni topladı.

Beykoz Belediyesi tarafından Dünya Otizm Farkındalık Haftası dolayısıyla düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu. Beykoz sahili alanında düzenlenen etkinliğe otizmli çocukların aileleri, engelli vatandaşlar ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın katıldı. Otizm farkındalık gününde otizm rengi olan mavi renkli kurdeleler alanda bulunan misafirlere hediye edildi. Otizm Farkındalık Günü'nde otizmli çocuklara ve ihtiyaçlarına dikkat çekmeyi amaçlayan etkinliğe Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın katılarak özel günlerinde otizmli çocukların mutluluklarını paylaştı. Öğretmeni tarafından müzik yeteneği keşfedilen Yunus Yazar'ın akustik piyano eşliğinde çaldığı eserler ise büyük beğeni topladı.

Hamur yoğurdular, kurabiye yaptılar

Beykoz'da Dünya Otizm Farkındalık haftasına özel düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar hamur yoğurdu, kurabiye yaptı. Yapılan kurabiyeler etkinliğe katılan vatandaşlara dağıtıldı. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, Başkan Murat Aydın kurabiye yapan çocuklara eşlik etti.

"Beykoz'da yaşayan vatandaşlarımız mutlu olsun, yüzleri gülsün, huzurlu olsunlar"

Etkinlikte kürsü konuşması yapan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Benim Murat Aydın olarak Belediye Başkanlığından beklediğim şey, Beykoz'da yaşayan vatandaşlarımız mutlu olsun, yüzleri gülsün, huzurlu olsunlar, yarınla ilgili olumlu beklentileri çok olsun, geleceğe dair motivasyonları yüksek olsun. Bunu arzu ediyoruz. Kaldırım yaparken dahi bunu düşünüyoruz. AKDEM'de bulunan dezavantajlı bireylerimizin pozisyonunu iyileştirme gayretini gösterirken de hep buna öncelik veriyoruz" dedi.

"Burada tüm engel gruplarına göre çalışmalarımız var"

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Manolya Demirören Tekin, "Biz her yıl 2 Nisan otizm haftasını çeşitli organizasyonlar ile Beykoz'da kutluyoruz. Çocuklarımızla birlikte burada farklı çalışmalara imza atıyoruz. Beykoz Belediyesi bünyesinde bulunan AKDEM isimli merkezimiz var. Burada tüm engel gruplarına göre çalışmalarımız var. Mutfak atölyeleri, duyu bütünleme, dil terapisti, atla terapi, psikolog ve annelere de kişisel gelişim seminerleri veriyoruz. Bu merkezimizde bulunan öğrencilerimizle hazırladığımız bu etkinlik alanında atölyede yapılan çalışmaları bütün Beykoz ve İstanbul halkıyla paylaşmak istedik" şeklinde konuştu. - İSTANBUL